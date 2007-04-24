Журавський заявляє, що Томенко ”нахабно бреше”

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ спростовує заяви заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА щодо бездіяльності столичної влади та неспроможності прийняти у Києві фінал Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це йдеться в коментарі В.ЖУРАВСЬКОГО, текст якого передала УНІАН прес–служба КМДА.

“Слова віце-спікера начебто столична влада не готова і не зможе підготуватися до проведення Євро-2010 не мають жодного обґрунтування”, - наголошує В.ЖУРАВСЬКИЙ. За його словами, згідно з планом дій влади міста, Київрада має виділити земельну ділянку для будівництва сучасного стадіону, який відповідатиме всім європейським стандартам і буде розрахований приблизно на 60 тис. місць. Новозбудований стадіон, який належатиме до комунальної власності, згодом планується прозоро на конкурсних засадах продати ефективному власнику, а вилучені кошти спрямувати в соціальну сферу, зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, київська влада взагалі приділяє особливу увагу популяризації спорту, зокрема футболу, серед молоді, адже через п’ять років до збірної України з футболу прийдуть хлопці, яким зараз по 15-18 років і які зараз займаються у спортивних юнацьких школах. Так, у 2006 р. збудовано один стадіон на 1,5 тис. місць по вул. Шепелєва, 3 та реконструйовано ще два стадіони. Крім того, при загальноосвітніх школах зводяться поля та майданчики зі штучним покриттям, на яких можна проводити змагання в будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Загалом, за даними В.ЖУРАВСЬКОГО, торік у Києві побудовано 6 футбольних полів та майданчиків.

Заступник голови КМДА також спростував заяви М.ТОМЕНКА, що стосуються будівництва нових шкіл та розвитку гуманітарної сфери.

“У 2006 році ми збудували чотири школи, тоді як у 2005 році не було збудовано жодної. Ми побудували школу-дитячий садок. У 2007 році ми збудуємо дві загальноосвітні школи, педагогічний коледж, відремонтуємо та розширимо ще дві школи. На все це ми запланували понад 160 млн. грн.”, - повідомив В.ЖУРАВСЬКИЙ. За його словами, “людина, яка після цього заявляє, що за рік роботи нової влади не будувалися ані школи, ані садки, просто нахабно бреше”.

При цьому він зазначив, що, на відміну від М.ТОМЕНКА, свої слова він може підтвердити фактами. Так, за даними В.ЖУРАВСЬКОГО, у 2006 р. столична влада з метою розвитку молодіжного спорту реконструювала стадіон «Авангард» (дитячо-юнацька спортивна школа «Переможець») та стадіон у парку Воїнів-інтернаціоналістів (комплексна ДЮСШ). Поля та майданчики зі штучним покриттям звели у загальноосвітній школі № 83 по вул. Героїв Космосу, 3, ДЮСШ «Зміна» по вул. Л. Гавро, 24.

Стосовно нових загальноосвітніх навчальних закладів В.ЖУРАВСЬКИЙ повідомив, що у 2006 р. було побудовано школу № 177 з поглибленим вивченням біотехнологій, на що було витрачено 70 млн. грн. міських коштів, школу № 76 у Святошинському районі - майже 34 млн. грн., школу № 23 у с. Биківня Деснянського району - 22 млн. грн., школу-дитячий садок при школі №148 у Дніпровському районі - 17 млн. грн. Роботи, за його даними, здійснювались на загальну суму коштів 143 млн. грн. (з них 99 млн. грн. - міські кошти). За кошти інвесторів збудовано два дитячі садки у Шевченківському та Оболонському районах, додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Крім того, наголосив він, у 2007 році планується побудувати: дві загальноосвітні школи - одну у Дарницькому районі на Позняках - 110 млн. грн., та у Солом`янському районі в Жулянах - 36 млн. грн.; а також Педагогічний коледж, на будівництво якого з міського бюджету передбачено 65 млн. грн.; школу - дитячий садок у Дарницькому районі на Позняках - 34 млн. грн. Також будуть введені в експлуатацію до 1 вересня чотири добудовані та реконструйовані школи у Святошинському та Солом`янському районі.

Таким чином, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, у 2007 році з міського бюджету на будівництво шкіл буде витрачено понад 160 млн. грн. міських коштів.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції народний депутат V скликання, представник БЮТ М.ТОМЕНКО висловив переконання, що київська міська влада самостійно не впорається з підготовкою до фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у Києві. “ Не вірю, що сьогодні київська влада здатна самостійно це зробити ”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, ситуація у столиці щодо підготовки до Євро-2012 “є трагічною”. Тому, наголосив М.ТОМЕНКО, підготовку столиці до цієї події має взяти під свою опіку загальнонаціональний оргкомітет.

М.ТОМЕНКО також висловив переконання у необхідності проведення у Києві референдуму з питань відставки мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та розпуску Київради. Підставою для цього, за його словами, є те, що за рік діяльності команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО найбільше постраждали “середньостатистичні кияни”. М.ТОМЕНКО сказав, що за минулий рік у Києві на 100% не виконано жодної соціально-економічної та гуманітарної програми, не збудовано жодного нового дитячого садка, школи, спортивного закладу тощо.