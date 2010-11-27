Тимошенко: наш обов’язок – захистити світлу пам’ять жертв Голодомору

Сьогодні, у цей скорботний день, ми згадуємо мільйони наших земляків, яких було приречено на голодну смерть лише за те, що вони були українцями, - йдеться у відеозверненні лідера ВО "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО до Дня пам`яті жертв голодоморів.

"Голодомор 1932-33 років – страшний злочин сталінського режиму проти нашого народу, одна з найбільших трагедій ХХ сторіччя. Намагаючись зламати одвічне прагнення українців до свободи, радянське керівництво обрало найжахливіший спосіб покарання – страту штучним голодом. Як чума, прокотилися по всій Україні спеціальні бригади з конфіскації продовольства – "червоні валки", залишаючи за собою страждання, відчай і смерть", - йдеться у зверненні.

"Експертизою встановлено, що внаслідок Голодомору Україна втратила майже 4 млн. померлими та більше 6 млн. ненародженими. Безжальна рука голоду торкнулася практично кожного села, кожної родини. Надто високу ціну заплатив наш народ за прагнення бути господарем на власній землі. Ще й до сьогодні спогад про страшний голод в Україні – це незагоєна рана, невичерпаний біль, непрощений злочин.

Ми глибоко вдячні тим десяткам країн світу, які офіційно визнали Голодомор в Україні геноцидом та засудили його", - наголосила лідер ВО "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО шкодує, що нинішнє керівництво держави заперечує факт геноциду: "Прикро, що нинішнє керівництво держави заперечує факт геноциду, вчиняючи наругу над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору. Це не буденне порушення законодавства країни, це порушення загальнолюдських норм моралі.

Але генетична пам’ять народу сильніша за аморальність політиків. Ані попередні десятиліття цензури і замовчування, ані антиукраїнська пропаганда нинішньої влади не перешкодять нації зберегти пам’ять про цю трагедію, розуміти справжні її причини та зробити правильні історичні висновки.

Наш обов’язок – захистити світлу пам’ять про всіх наших братів і сестер, яких тоталітарний режим прирік на голодну смерть", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала громадян України сьогодні увечері запалити жалобну свічку у вікні своєї оселі як символ пам’яті та скорботи. "Просимо Господа у своєму Царстві піклуватися про душі мільйонів невинно убієнних українців. Нехай спомин про них згуртує нас, додасть любові до ближнього та до рідної країни", - йдеться у зверненні.