Президент узяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулась сьогодні вранці у Києві на території Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів України».

Крім глави держави, у церемонії взяли участь прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит ВОЛОДИМИР, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, урядовці, народні депутати, представники духовенства і громадськості.

На вшанування пам’яті жертв голодоморів В.ЯНУКОВИЧ, М.АЗАРОВ і митрополит ВОЛОДИМИР поклали горщики з гілками калини, пшеницею та запаленими свічками до пам’ятника українській дівчинці, яка символізує загиблих під час Голодомору дітей.

Учасники церемонії також відвідали музейну експозицію на території меморіалу.

Митрополит ВОЛОДИМИР провів поминальну панахиду.

Під час церемонії також було оголошено хвилину мовчання.