Ющенко каже, що політику ненавидить, але йти з неї не планує

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не планує йти з політики.

Про це він сказав у п`ятницю в ефірі телеканалу "Інтер".

У ході програми ведучий нагадав, що рік тому В.ЮЩЕНКО заявляв про те, що ненавидить політику, на що колишній Президент зауважив, що його ставлення до політики не змінилось: "Я її ненавиджу. Це правда".

"Наша політика, і не тільки наша, і російська у тому числі, це політика, яка забирає в тебе дуже багато якісного, достойного, гідного. Дуже часто вона кидає тебе в бруд", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Я реаліст. Розумію, що вона такою і буде. Якщо не гіршою. Розумію, що це велика пожертва - бути в українській політиці", - наголосив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що все одно займатиметься цією справою: «Це не те, в чому я щасливий, але це мій обов`язок".

Він також попросив журналістів не турбуватись, де він буде за декілька років і чи буде він балотуватись на наступних президентських виборах. В.ЮЩЕНКО наголосив, що його не цікавлять посади, а цікавить те, що буде з країною.

За словами колишнього Президента, останні місяці він займався справами, "які суспільство ще оцінить". "Я займався проектом створення свого інституту, який за вісім місяців я реалізував. Декілька тижнів назад цей інститут був зареєстрований", - сказав він. "Я запросив ряд президентів, ряд прем`єрів, ряд провідних експертів з країн, яким я довіряю і яких я шаную", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також лідер "Нашої України" повідомив, що займався реформуванням партії. Здійснював реформу "і кадрову, і організаційну в тому числі. Після того, що називається місцеві вибори, ми зробили відповідні оцінки і висновки як з політики, так і з тактики", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що займався проектами "Мистецький арсенал" і "Лікарня майбутнього".