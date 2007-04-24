Представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ спростовує повідомлення, яке з`явилося одночасно в декількох інформаційних агентствах про те, що він начебто вважає неправильним, якщо провадження справи щодо конституційності Указу про розпуск парламенту буде припинено.

Як повідомляє прес-служба Президента, цитуючи інформаційне повідомлення, В.ШАПОВАЛ зазначив, що не відповідає дійсності наступна фраза: «Особисто моя думка – це буде неправильним", - сказав Шаповал, маючи на увазі закриття провадження у цій справі».

«Це неправда, це вигадка», – сказав представник Президента, додавши, що обурений таким тлумаченням своїх слів.

В.ШАПОВАЛ підтвердив свою думку, що існує три варіанти розвитку подій у КС: Указ визнається конституційним, неконституційним або провадження у справі припиняється. «Це ж саме я говорив кілька днів тому в ефірі «1+1», – сказав В.ШАПОВАЛ.

Юрист також зауважив, що давав сьогоднішній коментар у присутності багатьох журналістів, отже достовірність його слів можна легко перевірити.