Янукович може перетасувати кадри через ситуацію з Податковим кодексом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості ухвалення кадрових рішень у зв’язку із ситуацією, що склалась навколо Подтакового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав, відвідуючи разом з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності у Києві.

«Якщо буде необхідність, і я побачу, що є грубі процесуальні порушення, які призвели до такої ситуації, і треба буде прийняти кадрові рішення - я ці рішення прийму», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Спілкуючись з підприємцями, глава держави наголосив на необхідності врахування їхніх пропозицій до Податкового кодексу, щоб в результаті держава отримала реальний інструмент детінізації і дерегуляції економіки.