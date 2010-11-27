Представники Майдану заявили, що не підуть ні на які поступки влади

Представники протестуючих підприємців на зустрічі в Міністерстві фінансів України наполягали ветувати Податковий кодекс і не вводити його в дію. Про це заявив активіст громадянського руху "Відсіч" Михайло СВИСТОВИЧ.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", за його словами, засідання, яке завершилося в Мінфіні в суботу, вів міністр Федір ЯРОШЕНКО. Крім нього також були присутні його заступники та заступники голови державної податкової адміністрації України.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ відкликав з відпустки голову ДПАУ Олександра ПАПАІКУ.

Від протестуючих підприємців були присутні 14 осіб.

Учасники зустрічі вирішили продовжити зустріч у неділю, 28 листопада, о 14:00.

М.СВИСТОВИЧ оголосив чітку позицію Майдану: ветування Податкового кодексу. За його словами, виправити його вже неможливо і будь-які поправки не зроблять кодекс прийнятним для підприємців.

Він підкреслив, що представники Майдану не підуть ні на які поступки влади, “оскільки є воля людей, які їх делегували”.

"Поступимося, знайдуться інші лідери, Майдан все одно продовжиться", - запевнив М.СВИСТОВИЧ.

Представники влади у свою чергу нагадали про необхідність набуття чинності кодексу з 1 січня 2011 року, оскільки держбюджет має бути сформований на новій податковій базі і про це є чітка домовленість з МВФ.