Азаров доручив міністру пройтися по всіх статтях Податкового кодексу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ за вихідні підготувати пропозиції до Податкового кодексу з урахуванням вимог пікетуючих підприємців.

Про це УНІАН повідомили у Департамені інформації та массових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Я доручив міністру фінансів, разом з головою податкового комітету Віталієм ХОМУТИННІКОМ, за його згоди, зустрітися з представниками протестувальників. Протягом суботи і неділі вони повинні пройтись по всіх статтях Податкового кодексу, по всіх розділах і розробити свої пропозиції та зауваження. У понеділок з робочою групою ми зустрічаємося на моєму рівні – рівні прем‘єр-міністра – та докладно розглядаємо усі пропозиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив сподівання, що з більшості позицій буде знайдено спільний підхід. «Якщо непогодженими залишаться кілька позицій, ми їх винесемо на розгляд у Президента», - додав прем’єр.