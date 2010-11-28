У ПР називають помилкою скасування Україною віз для громадян ЄС
Втратили важелі впливу?
Народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА називає помилкою скасування Україною віз для громадян країн Європейського Союзу.
Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.
«Те, що у 2005 році ми скасували візовий режим для громадян ЄС, це була абсолютна помилка», - сказав Л.КОЖАРА.
За його словами, таким чином Україна втратила важелі впливу на відповідні посольства і на процес переговорів у питанні скасування віз для українців.
Водночас, за словами народного депутата, План дій щодо отримання Україною безвізового режиму з країнами ЄС є кроком вперед для розвитку нашої держави. «Ми вже почали виконувати цей план дій ще до того, як він був підписаний. І я абсолютно переконаний, що слова Президента про те, що ми скоро матимемо безвізовий режим, є абсолютною правдою», - сказав Л.КОЖАРА.