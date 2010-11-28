У ПР називають помилкою скасування Україною віз для громадян ЄС

Народний депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА називає помилкою скасування Україною віз для громадян країн Європейського Союзу.

Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

«Те, що у 2005 році ми скасували візовий режим для громадян ЄС, це була абсолютна помилка», - сказав Л.КОЖАРА.

За його словами, таким чином Україна втратила важелі впливу на відповідні посольства і на процес переговорів у питанні скасування віз для українців.

Водночас, за словами народного депутата, План дій щодо отримання Україною безвізового режиму з країнами ЄС є кроком вперед для розвитку нашої держави. «Ми вже почали виконувати цей план дій ще до того, як він був підписаний. І я абсолютно переконаний, що слова Президента про те, що ми скоро матимемо безвізовий режим, є абсолютною правдою», - сказав Л.КОЖАРА.