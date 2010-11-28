Після візиту Януковича і Азарова Майдан помили з милом

Після завершення візиту президента України Віктора Януковича і прем`єр-міністра Миколи Азарова до протестуючих проти Податкового кодексу підприємців на Майдан Незалежності, його демонстративно помили з милом, пише Дзеркало тижня з посиланням на Gazeta.ua.

«А тепер помийте руки і викиньте з вух усе що ви чули», — сказав один з координаторів акції в гучномовець.

Нагадаємо, що Янукович на Майдані пообіцяв розглянути пропозиції підприємців і, можливо, повернути Податковий кодекс у Верховну Раду зі своїми зауваженнями.