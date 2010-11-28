Охоронці Азарова зламали камеру знімальній групі 5-го каналу

Охоронці прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА грубо перешкоджали знімальній групі “5-го каналу” виконувати професійні обов`язки під час учорашнього відвідування главою уряду і Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ наметового містечка учасників акції протесту проти набуття чинності Податкового кодексу на Майдані Незалежності у Києві.

Як повідомляє "Телекритика", про це у своєму блозі на сайті інтернет-видання написав журналіст “5-го каналу” Азад САФАРОВ.

“У суботу під час відвідин Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та очільником уряду Миколою АЗАРОВИМ наметового містечка на Майдані Незалежності, мені, журналістові, та операторові (Олена СОРОКІНА) не дали пройти в намет, де з підприємцями спілкувався АЗАРОВ», - зазначає А.САФАРОВ.

При цьому журналіст зауважив, що знімальним групам телеканалів “Інтер”, “1+1” та ICTV охоронці не заборонили вхід до намету. Крім того, ці три телеканали, на відміну від “5-го каналу”, було попереджено про приїзд високопосадовців, тож їхні журналісти прибули туди разом із ними, зазначив А.САФАРОВ

“Коли на місце події приїхала знімальна група 5-го, представники Управління державної охорони стіною стали біля входу в намет, де перебував АЗАРОВ. Незважаючи на обурення і крики мешканців табору про те, щоб знімальну групу таки пустили всередину, охорона цього не зробила”, - пише А.САФАРОВ.

Крім того, журналіст стверджує, що охоронці проігнорували його прохання назватися і показати посвідчення. Коли прем`єр-міністр виходив із намету, журналіста й оператора почали грубо відштовхувати чимдалі від намету.

“Охоронці стиснули оператора з обох боків, закрили рукою та тілом об`єктив, а також почали від`єднувати дріт мікрофону від камери за оператором. Тільки після криків протестувальників на адресу АЗАРОВА про те, що 5-му не дають знімати, прем`єр-міністр наказав пропустити камеру. Та охоронці й далі намагались від`єднати дріт мікрофону від камери”, - повідомив А.САФАРОВ.

Він заявив, що охоронці пошкодили об’єктив камери DVcamDSR 390. Технічний відділ “5-го каналу” збирається віддати камеру в ремонт.

Журналіст сподівається, що Адміністрація Президента або Управління державної охорони компенсує витрати каналу і вибачиться бодай перед дівчиною-оператором.