Голова Верховної Ради зняв усі проблеми

Голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що всі напруження, що призвели до Указу Президента України про розпуск парламенту, зняті. Про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю телеканалу "Україна" сьогодні ввечері.

Він зазначив, що ще 3 квітня запропонував Президенту компроміс: "По кроку назад – він (Президент) скасовує указ свій, ми скасовуємо постанови Верховної Ради. Тим самим ми відкриваємо простір для того, щоб з`ясувати, які напруження треба зняти".

"Так я хочу сказати, що на сьогодні вже вони всі зняті. Немає дискусії, немає проблем. Це просто невгамовне бажання окремих радикалів використати штучно створену колізію, щоб реалізувати свій потенціал, бажання бути при владі. Більше нічого немає", - цитує О.МОРОЗА “Українська правда”.

Він також звинуватив опозицію в намірах "у перспективі сконцентрувати в руках Президента всю повноту влади".

О.МОРОЗ також висловив думку, що для пошуку компромісу сторонам "необхідна відправна точка". "Нею може бути рішення Конституційного Суду", - додав він.

Щодо заяв опозиції він сказав: "В сьогоднішніх радикальних пропозиціях, які лунають з майданів, ніякої реальної основи немає, це все чистий популізм".