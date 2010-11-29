Баба Параска повернулася вмирати додому

Прасковія Василівна Королюк - доярка з села Дорогочівка Тернопільської області, відома як Баба Параска, - померла на 71-му році життя. Це сталося у суботу ввечері на руках у рідних.

- Місяць вона лежала в лікарні. У суботу ми привезли її додому. Бабуся сама просилася з лікарні, сказала, що лікарі нічим не можуть їй допомогти і, швидше за все, прийшов час помирати, - розповіла “Комсомольской правде” онука Мар`яна. - Весь день вона з нами розмовляла, показувала на телефоні, скільки їй прийшло дзвінків з Києва. Люди дзвонили дізнатися про самопочуття і чому вона не приїхала до столиці на роковини Майдану. А надвечір бабуся затихла і померла.

Поховали Бабу Параску в неділю на сільському кладовищі поряд з могилою чоловіка. Проводити в останню путь героїню Помаранчевої революції прийшли люди з сусідніх сіл, але політичних лідерів на похороні не було.

Здоров`я Прасковії Королюк різко погіршилося після того, як в грудні 2008 року її побила охорона президента. Після цього інциденту Баба Параска місяць лікувалась у «Феофанії», а потім виїхала в лікарню в своє рідне село. Після цього вона часто скаржилася на нестерпний біль в спині і розпухлі ноги.