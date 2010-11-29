Ветвицький замахнувся на пенсії чиновників

Максимальний розмір пенсії чиновників повинен бути зменшений до двох мінімальних пенсій. З такою законодавчою ініціативою виступив народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

У переданому УНІАН коментарі депутат відзначає, що, «згідно з останніми статистичними даними, пенсія 55% пенсіонерів в Україні не перевищує 800 гривень, а їхня частка в загальній сумі видатків на виплату пенсії складає лише 38%. Разом з тим, 12% пенсіонерів з порівняно високими пенсіями (понад 1500 гривень) одержують 28% від загального обсягу місячних видатків на виплату пенсій. Водночас, 3,2 тисячі пенсіонерів в Україні одержують пенсії у розмірі більш як 10 000 гривень. При цьому лише третина з них – це особи, які мають видатні заслуги перед державою (Герої України тощо). Решту складають переважно колишні народні депутати України, урядовці та державні службовці першої категорії».

Як наголосив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, “ми повинні ліквідовувати цю величезну прірву між багатими і бідними в нашій країні. Не повинен чиновник одержувати пенсію в 20 разів більшу, ніж вчитель або лікар. Адже міністр нічим не кращий за решту пенсіонерів, і між їхніми пенсіями не має бути такої різниці».

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ повідомив, що вніс у Верховну Раду законопроект під номером 7374, який передбачає обмеження максимальної пенсії для народних депутатів, членів Кабінету міністрів, суддів, а також працівників місцевих адміністрацій до двох мінімальних розмірів пенсій.

За словами депутата, ця законодавча ініціатива співпадає із завданням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо обмеження максимального розміру пенсій, яке міститься у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки.

Крім того, законопроект передбачає відміну вихідної допомоги для чиновників у розмірі 10-12 місячних окладів, що в окремих випадках досягає 170 тис. грн.