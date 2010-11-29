Глава МЗС Чехії підтверджує, що Данилишин попросив притулку

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ підтверджує інформацію про те, що колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН попросив у чеських властей надати йому політичний притулок.

Про це К.ШВАРЦЕНБЕРГ сказавши в інтерв`ю газеті «Дело»(№ 167 за 29 листопада).

«Так, він (Б.ДАНИЛИШИН – УНІАН) справді затриманий. Українська сторона вже надала нам усі матеріали щодо його екстрадиції, але це досить тривалий процес. Тим часом Б.ДАНИЛИШИН попросив надати йому політичний притулок, і це питання розглядатиметься в рамках закону», - заявив глава МЗС Чехії.

При цьому він зазначив, що розгляд цього питання - не в компетенції Міністерства закордонних справ. «Це справа інших компетентних органів, і я поки що не можу висловити свою точку зору з цього питання», - уточнив К.ШВАРЦЕНБЕРГ.

Як повідомляли деякі ЗМІ, 18 листопада Б.ДАНИЛИШИН подав запит на отримання політичного притулку в Чехії. Проте адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Степан УКРАЇНЕЦЬ спростував цю інформація.

«Богдан Михайлович не просив політичного притулку в Чехії. Інформація про те, що він нібито попросив притулку, - не відповідає дійсності», - підкреслив С.УКРАЇНЕЦЬ.

Б.ДАНИЛИШИН, міністр економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, був затриманий у Чехії 19 жовтня.

Міжнародний розшук екс-міністра розпочався в серпні цього року після того, як проти нього було порушено кримінальну справу про зловживання службовим становищем. Б.ДАНИЛИШИНА звинувачують у порушенні процедури державних закупівель, внаслідок чого бюджет країни втратив 13,9 млн. грн.

Сам екс-міністр винним себе не вважає і впевнений, що за звинуваченнями стоїть тендерна мафія, незадоволена його політикою на посаді глави Мінекономіки.