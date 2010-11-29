Азарова на завтра покличуть у Верховну Раду

Фракція Партії регіонів пропонує запросити завтра до Верховної Ради прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА і порадитись, в тому числі, щодо проекту державного бюджету на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні на Погоджувальній раді парламенту.

Зокрема, він запропонував голові Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНУ запросити завтра М.АЗАРОВА і «порадитись, як ми будемо завершувати нашу роботу в поточному році».

«Або змінювати регламент, або проводити позачергове непланове засідання парламенту», - зазначив він.

О.ЄФРЕМОВ запропонував провести таку зустріч завтра о 12-й годині.

У відповідь В.ЛИТВИН погодився з такою пропозицією, лише зазначивши, що необхідно узгодити час, оскільки це пов’язано із перебуванням іноземних гостей в Україні.

В.ЛИТВИН наголосив, що така зустріч дуже необхідна, насамперед на рівні керівників фракцій і голів комітетів парламенту. «Мова йде про проект державного бюджету», - зазначив голова ВР. При цьому він додав, що «ми розраховували, що на цьому тижні буде представлений бюджет, але поки що триває робота над бюджетом». «У нас такий контрольний день це десь 23-тє, ну максимум 24-те (йдеться про грудень 2010 року – УНІАН)», - зазначив В.ЛИТВИН.

При цьому спікер не виключив необхідність проведення додаткового засідання парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що можна було б піти на такий крок – “провести додаткове засідання ВР, скажімо, в ту середу (очевидно, йдеться про 8 грудня – УНІАН) – зранку засідання, а по обіді парламентські слухання». При цьому голова ВР додав, що варто «і розглянути подання бюджету за повною програмою, і визначитись, як ми далі будемо ставитись до цього основного економічного документа». «Тягнути, ви прекрасно розумієте, далі нам неможливо», - підкреслив В.ЛИТВИН.