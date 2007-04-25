Партія регіонів може говорити про дострокові вибори до ВР

Депутат Верховної Ради V скликання Михайло Чечетов в ефірі 5 каналузаявив, що Партія регіонів готова до компромісу в питанні дострокових виборів.

Михайло Чечетов зазначив: "Партія регіонів і коаліція готові піти на максимальні компроміси, зокрема якщо буде ухвалено консолідоване рішення про доцільність йти на вибори на користь держави, Партія регіонів готова розглянути це питання".

Разом з тим, він заперечив заяву депутата Сергія Головатого, що Ющенко та Янукович можуть домовитися про заміну спікера Верховної Ради Олександра Мороза на лідера коаліції.

Михайло Чечетов: "Я б хотів відповісти одеським анекдотом "не дождётесь!", але відповім таким чином. (...) Коаліція дуже згуртована, монолітна і в даній ситуації спроби вбити клин між учасниками коаліції... вони приречені на провал".