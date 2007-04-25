Азаров: політична напруга мине, а ... образа – залишиться

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ звернувся до керівників регіонів із проханням забезпечити своєчасне й повне фінансування всіх соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряд чітко забезпечує перерахування відповідних коштів. Зробіть і ви все можливе, щоб у людей не було нарікань. Політична напруга мине, а ставлення людей до вас – пошана або образа – залишиться», - сказав М.АЗАРОВ.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що уряд має намір постійно нарощувати обсяги соціальних гарантій відповідно до динаміки економічного росту. «Все, що передбачено державним бюджетом на 2007 рік, уряд виконає. Така ж вимога стосується й усіх розпорядників бюджету – центральних і регіональних», - додав він.