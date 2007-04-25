Представник Кабміну продовжує вередувати у КС?

Сьогодні о 10.00 Конституційний Суд України продовжив розгляд подання 53 народних депутатів щодо легітимності указу Президента України про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив учасникам процесу, що з 18 суддів КС у залі присутні 17 (відсутній суддя Володимир ІВАЩЕНКО з поважних причин).

Також голова КС зазначив, що у залі відсутні через хворобу один із авторів подання, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНІЧЕНКО, представник ВР Ярослав МЕНДУСЬ (про свою неявку до суду він повідомив заздалегідь), а також представник Кабінету міністрів України у КС Олена ЛУКАШ.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ у своєму вступному слові також зазначив, що О.ЛУКАШ учора подала свої думки і пояснення з приводу справи у письмовому вигляді, а тому він запропонував її колезі Василю НІМЧЕНКУ у разі, якщо той має бажання і можливості, відповісти замість неї на питання, які виникнуть у суду.

У свою чергу В.НІМЧЕНКО погодився на це, зауваживши, що вбачає за доцільне відповідати лише на ті питання, які раніше судом не ставились.

Біля Конституційного Суду перебуває декілька тисяч прихильників опозиції та коаліції, які тримають у руках символіку своїх політичних партій. Охорону громадського порядку здійснюють декілька сотень співробітників МВС, у тому числі бійці внутрішніх військ та спецпідрозділу «Беркут». Порушень громадського порядку на даний час не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, у ході процесу представник Кабінету міністрів у Конституційному суді Василь НІМЧЕНКО утримується від дачі відповідей на запитання п’яти суддів, які напередодні розгляду справи щодо конституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради, заявили про тиск на них. «Я утримуюсь від дачі пояснень. Це моє право учасника процесу», - заявив В.НІМЧЕНКО.

Водночас, В.НІМЧЕНКО, звертаючись до суду, сказав: «просив би, щоб якось не кричали, тому що я можу злякатися…».