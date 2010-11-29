Одобрямс по-українськи: люди схвалили кодекс після бесіди з податковою

Трудовий колектив Херсонського морського торгового порту схвалює прийняття Податкового кодексу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, про це портовики сказали під час зустрічі з представниками ДПА в області.

Темою спілкування податківців і працівників ХМТП стало обговорення положень Податкового кодексу України. “Під час діалогу, який пройшов у конструктивній атмосфері, портовики ставили численні запитання, на які отримали ґрунтовні вичерпні відповіді”, - йдеться у повідомленні.

Результатом зустрічі стало ухвалення трудовим колективом морпорту пропозиції направити листа керівництву області із висловленням своєї підтримки Податкового кодексу.