Одобрямс по-українськи: люди схвалили кодекс після бесіди з податковою
Портовики отримали "грунтовні відповіді"
Трудовий колектив Херсонського морського торгового порту схвалює прийняття Податкового кодексу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Херсонській області, про це портовики сказали під час зустрічі з представниками ДПА в області.
Темою спілкування податківців і працівників ХМТП стало обговорення положень Податкового кодексу України. “Під час діалогу, який пройшов у конструктивній атмосфері, портовики ставили численні запитання, на які отримали ґрунтовні вичерпні відповіді”, - йдеться у повідомленні.
Результатом зустрічі стало ухвалення трудовим колективом морпорту пропозиції направити листа керівництву області із висловленням своєї підтримки Податкового кодексу.