СБУ намагалась захопити інформаційний центр Мін`юсту?

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що Верховна Рада має звернутися до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку неправомірним діям представників Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він завив сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту.

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що вчора семеро представників Служби безпеки України спробували захопити інформаційний центр Міністерства юстиції.

За його словами, після того, як охорона Мін’юсту зажадала пояснення, вони перелізли через паркан і лише металеві двері стали для них перешкодою.

Народний депутат зазначив, що в цей же час інші вісім співробітників СБУ під приводом вручення повістки спробували фактично захопити працівника нотаріальної служби з метою здійснення тиску і отримання «потрібних їм відомостей».

Він наголосив, що, зіставляючи такі дії співробітників СБУ з тим, що Президент України за останній час підписав 34 укази, «положення яких не відповідають Конституції і законам», «ми вимушені констатувати, що з боку оточення Президента ігнорується основний демократичний принцип – принцип верховенства права».

О.ЄФРЕМОВ вважає, що силові інститути, підлеглі Секретаріату Президента, починають фактично займатися політичним розшуком і виконувати жандармські функції. «Ми маємо право порушити питання перед Генеральною прокуратурою, чому Служба безпеки стала службою небезпеки, і хто в цьому винуватий», - сказав О.ЄФРЕМОВ.