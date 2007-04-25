БЮТ про Мороза: ”маразм крепчает”

В Блоці Юлії Тимошенко стверджують, що Апарат Верховної Ради розсилає лідерам фракцій листи, присвячені голові ВР V скликання Олександру МОРОЗУ.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби БЮТ, “після низки епістолярних творів, які надійшли на адресу БЮТ, О.МОРОЗ вирішив розважити голів фракцій віршами, присвячені кому б ви думали? Самому Олександру Олександровичу!”. При цьому БЮТ наводить один з віршів, що надійшов від Апарату ВР: „Вас никто не осудит,

Вас никто не облает,

Вам потомки цветами

Устелят весь Путь».

Крім того, за словами БЮТівців, “автор вірша заодно пропонує свої послуги МОРОЗУ для боротьби з опозицією. Цитуємо: „Могу на благо прогресса выступать везде и всюду, от Киева и до Крыма, от Карпат и до Брянска с призывами, поэмами и стихами ради нашей общей Победы».

Очевидно, припускають в БЮТ, “за логікою Олександра МОРОЗА головам депутатських фракцій Верховної Ради вкрай необхідно знати, що МОРОЗА „никто не облает”, а також, що СПУ разом зі своїми прихильниками збирається домагатися „общей Победы” під Брянськом”.

У зв’язку з цим БЮТ звертає увагу Посольства Росії на поширювані у Верховній Раді України, вищому законодавчому органі держави, “плани МОРОЗА щодо експансії на територію Російської Федерації”. “Закликаємо бути вкрай пильними Організацію Об’єднаних Націй, НАТО і країни Договору про колективну безпеку, оскільки немає жодних гарантій, що завтра О.МОРОЗ не закликатиме лідерів фракцій Верховної Ради поїти СПУшних коней у Атлантичному чи Тихому океанах”, йдеться у повідомленні БЮТ.

Крім того, зазначається далі в повідомленні, “у тому, що „маразм крєпчаєт”, переконує й інший лист, отриманий секретаріатом БЮТ за підписом О.МОРОЗА від Апарату Верховної Ради”. У ньому, за даними БЮТ, “автор завершує звернення до МОРОЗА словами: „Прошу Вас, не передавайте листа СБУ у пошуках мого імені. Надіюся на Вашу порядність і Віру в Бога”. “Напевно, саме тому, залишаючись людиною порядною і щиро віруючою в Бога, Олександр Олександрович відправив листа всім, кому вважав за потрібне”, зазначають в БЮТ.

БЮТ запевняє, що “в жодному разі не передасть лист СБУ і не повідомлятиме ім‘я автора. Досить того, що листа отримав МОРОЗ...”.