Ющенко розповів дітям про коріння, клонів і Конституцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що освіта має стати стрижнем української політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкритого уроку для учнів 9-11 класів Мар’янівської загальноосвітньої школи на тему: «Україна – європейська держава». Урок проходить в рамках робочої поїздки Президента до Київської області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сучасний світ є конкурентним, „є досить агресивним, він не є простим, і кожна нація бореться за місце під сонцем, і є певні правила - яка нація перемагає. Колись перемагали нації, які мали більше колоній, колись перемагали нації, які вели політику агресії, політику захоплень. Світ змінився: зараз виграє та нація, яка володіє, по суті, двома речами – освітою і технологіями. У цьому є ключ відповіді - якою буде Україна завтра, післязавтра”, - сказав Президент, наголосивши на важливості реформи освіти в Україні, приведені її до європейських стандартів.

Також під час уроку В.ЮЩЕНКО акцентував на важливості знання і збереження української історії, мови. „Минуле дає коріння людині, фундамент. Якщо ти добре знаєш свою історію, переконаний: ти вже маєш дві третини відповіді на те, як ти будеш жити, що ти будеш цінувати, до чого ти будеш схилятися...”, - сказав Президент, додавши що історія дає можливість нації відчути свою сутність. „Мова - це перший ідентифікаційний знак, який говорить про те що ми українці”, - підкреслив він, зауваживши, що необхідно знати багато мов, але українська мова має бути для всіх святою: „Це те, що нас поєднує із нашою родиною, із нашою батьківщиною”, - зауважив глава держави. Він наголосив, що рідна мова є фундаментом нації. „Світ побудований таким чином, що він вимагає унікальності. Цікаві є ті, хто є унікальними. Нецікаві є ті, хто як калька, як клони повторюють один одного. І тому для того, щоб зберегти свою своєрідність, унікальність, у кожній країні світу є програма як зберегти те, що тобі є рідне, що тобі близьке”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, кожна така програма починається з програми підтримки рідної мови.

Крім того, під час відкритого уроку Президент зробив екскурс в історію України. Серед іншого, згадав про добу козацтва, про Трипільську культуру. Відзначивши значимість цієї культури, він висловився за створення національного музею Трипільської культури. Говорячи про Конституцію Пилипа Орлика, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це була перша конституція світу, у якій було зафіксовано права і демократичні принципи, що через багато століть прийшли в Європу. Також цей документ передбачав утворення в Україні єдиної помісної церкви. „Пройде час, і ми всі будемо бачити єдину помісну церкву, апостольську церкву”, - наголосив Президент.

Він закликав учнів гордитися тим, що вони українці та здобувати якісну освіту.