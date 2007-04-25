КС перейшов до заключного виступу сторін

Слово взяв Шаповал

Сьогодні близько 12.00 Конституційний Суд України, який розглядає питання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради, перейшов до заключного виступу сторін. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення учасникам процесу оголосив голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ. У цій стадії судового процесу виступ розпочав представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ.

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