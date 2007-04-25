КС перейшов до заключного виступу сторін

12:07, 25 квітня 2007
Політика
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Слово взяв Шаповал

СудСьогодні близько 12.00 Конституційний Суд України, який розглядає питання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради, перейшов до заключного виступу сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення учасникам процесу оголосив голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ.

У цій стадії судового процесу виступ розпочав представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ.

 

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