У НУ попереджають: Партія регіонів готова вивести криміналітет на вулиці

“Заявами Пінчука про те, що, нібито, опозиція готує провокації, Партія регіонів прикриває свої домовленості з криміналом. Як нам стало відомо, 22-23 квітня “регіонали” мали контакт з авторитетними представниками кримінального середовища столиці на прізвиська “Сєдой” та “Джигіт”. Про це повідомляє офіційний сайт Нашої України з посиланням на заступника голови партії “Наша Україна” Ігоря Кріля.

“Авторитети” є відповідальними за вербування та участь вихідців з кримінального середовища у вуличних акціях протесту на підтримку дій “антикризової” коаліції”, - повідомив Кріль.

“Керівники бригад (всього зібрано близько 50 осіб, групи поділені на бригади по 5 осіб кожна), в разі необхідності повинні будуть спрямовувати своєї підлеглих у ряди “помаранчевих” для вчинення провокацій під помаранчевими прапорами. Зокрема, організацією бійок з представниками правоохоронних органів , - розповів Кріль, - Крім цього, старших груп було проінструктовано на випадок необхідності про вчинення окремих провокацій і у власному, “біло-блакитному” таборі (бригадирам видано по 2 піротехнічних вибухопакета)”.

“Вказана група знаходиться в так званому “резерві”, - повідомив Кріль, - за день “простою” кожен учасник отримує по 250-300 гривень. За результатами вдало проведеної операції, зачинщикам провокацій обіцяно 10 тисяч доларів”.