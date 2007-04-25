Мороз поділився з Ющенком своїми тривогами

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати указ про розпуск парламенту.

Про це йдеться у відкритому листі О.МОРОЗА до Президента України В.ЮЩЕНКА, активу політичних партій та громадян України, переданому УНІАН прес-службою Соціалістичної партії України.

Голова ВР зазначає, що звертається до Президента як гаранта додержання Конституції України та її державного суверенітету. За словами О.МОРОЗА, його турбує, що “у горнило політичного протистояння зусиллями опонуючих сторін кинуто авторитет органів та інститутів влади: Президента, парламенту, уряду, Конституційного Суду, загальних судів, інших владних та політичних структур, тотально нищиться довіра до них”. На його думку, “на відновлення чи становлення авторитету влади доведеться затрачати багато зусиль і часу. В таких умовах треба мати якийсь центр, каталізатор, острівець надії, до якого мають прагнути, на котрий будуть орієнтуватися усі суспільно активні люди, кому не байдужа перспектива країни. Таким центром може бути лише Конституція України”.

О.МОРОЗ нагадує, що “ще зовсім недавно світ визнавав високу якість нашого Основного Закону. Двох років іще не пройшло, як Венеціанська комісія (попри деякі зауваження) позитивно оцінювала наближення реформованої нами системи влади до європейської моделі”, але нині політики намагаються “знищити основу українського законодавства”.

Голова ВР переконаний, що “і Президент України (без злого умислу) долучився до цієї невдячної і небезпечної справи”, про що свідчить Указ від 2 квітня ц.р. За словами О.МОРОЗА, аргументи в промовах останніх тижнів, наведені на користь згаданого Указу, є “в чомусь правдиві, в чомусь вигадані”. “Але все це не закриває суть істини (як один із авторів Конституції можу так говорити) – Ваш Указ від 2 квітня неконституційний, себто незаконний. І хто найперше це знає – Ви, автор документа”, - наголошує О.МОРОЗ.

На його думку , цей документ є небезпечним, бо “спровоковані ним одні за одними вибори, створення зловісного прецеденту приведе Україну до розколу, втрати державності, до страждань людей”, бо ці вибори будуть незаконними.

О.МОРОЗ закликає В.ЮЩЕНКА скасувати Указ про розпуск ВР, а парламент та уряд можуть відмінити свої відповідні постанови. “Але зробити це треба так, щоб ні в кого не виникало спокуси повторити ризикований експеримент. А для цього треба мати юридичний “замок” - висновок Конституційного Суду”, - переконаний голова ВР.

Він вважає, що після такого кроку можна зняти усі непорозуміння, що “нашарувалися в правовому полі, у взаєминах між владними інституціями”.