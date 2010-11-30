Томенко: напевне, Азаров вирішив ліквідувати податкову міліцію
Ющенко цього не зробив
Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що нинішня дискусія стосовно Податкового кодексу ще раз підтвердила необхідність ліквідації податкової міліції та обмеження повноважень податкової адміністрації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав учора під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи підтримає опозиція голосування про ліквідацію податкової міліції.
«Я особисто буду голосувати за ліквідацію податкової міліції», - наголосив М.ТОМЕНКО.
Він нагадав, що був в числі тих, хто пропонував це зробити ще Президенту Віктору ЮЩЕНКУ. «Тому для мене ця позиція послідовна. Якщо В.ЮЩЕНКО цього не зробив, а зараз дійшли висновку, що це треба зробити, то логічно було б це реалізувати тепер», - додав віце-спікер.
М.ТОМЕНКО також зауважив, що, напевно, до такого висновку прийшов і прем’єр Микола АЗАРОВ, який у своєму інтерв’ю «з сумом констатував, що повноваження податкової надзвичайно великі». «Тому сьогодні було б абсолютно правильно ліквідувати податкову міліцію, а все, що стосується податкової адміністрації, звести до формально зрозумілих та загальноприйнятних функцій, а не щоденних перевірок», - підкреслив віце-спікер.