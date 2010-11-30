Янукович в аеропорту проведе нараду щодо Податкового кодексу
09:54, 30 листопада 2010Політика
2864 0
Перед відльотом до Казахстану
Перед відльотом до Казахстану для участі у Саміті ОБСЄ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе нараду з економічним блоком уряду та Адміністрації Президента щодо Податкового кодексу (зал офіційних делегацій, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»).
ЯК повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, нарада розпочнеться о 12.20.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.00 за телефонами: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються на 11.30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter