Янукович в аеропорту проведе нараду щодо Податкового кодексу

Перед відльотом до Казахстану

Перед відльотом до Казахстану для участі у Саміті ОБСЄ Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе нараду з економічним блоком уряду та Адміністрації Президента щодо Податкового кодексу (зал офіційних делегацій, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»). ЯК повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, нарада розпочнеться о 12.20. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.00 за телефонами: 255-74-02, 255-63-18, 255-78-44. Акредитовані представники ЗМІ запрошуються на 11.30.

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