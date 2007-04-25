Кримські комуністи не відступають від дружини Ющенка

Кримські комуністи сьогодні знову встановили пікет на шляху проходження кортежу дружини Президента України - голови Наглядової ради Міжнародного добродійного фонду "Україна 3000" Катерини ЮЩЕНКО.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, сьогодні К.ЮЩЕНКО перебуває з візитом у Лозовській школі-інтернаті (Сімферопольський район Автономії). Там її чекав пікет комуністів. За даними О.ДОМБРОВСЬКОГО, в акції брали участь всього "кілька десятків чоловік".

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, на місці подій стався інцидент із знімальними групами двох телеканалів. Подробиці інциденту з`ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня активісти КПУ і Союзу радянських офіцерів Криму провели пікет і встановили намети при в`їзді до Міжнародного дитячого центру "Артек", куди з візитом прибула К.ЮЩЕНКО.