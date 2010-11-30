Англійська пародія на ромкоми
«Артхаус Трафік» представляє: У четвер, 2 грудня, у столичних кінотеатрах «Київ» і «Жовтень», стартує англійська комедія «5 моїх колишніх подружок» – пародія на типові романтичні комедії.
У четвер, 2 грудня, у столичних кінотеатрах «Київ» і «Жовтень», стартує англійська комедія «5 моїх колишніх подружок» – пародія на типові романтичні комедії.«П`ять моїх колишніх подружок» - екранізація збірки есе про любов сучасного філософа Алена де Боттона.
Головному героєві довелося зустрічатися в своєму житті з чарівними дівчатами. І тепер, коли чергові відносини не вдалися, він біжить до своїх колишніх у Лондоні, Парижі та Мадриді, щоб з`ясувати, в чому ж полягала проблема.
Після Києва, фільм стартує в Одесі в кінотеатрі U-Cinema (з 9 грудня) і далі буде показаний в інших містах України.
Додаткова інформація:http://www.arthousetraffic.com/films/FiveGirlfriends/index.html
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“Артхаус Трафік”
Тел./факс: +38 (044) 503 78 60
04071 м. Київ, вул. Костянтинівська 19, оф. 27www.arthousetraffic.com