Добкін вважає Майдан політичною спекуляцією

Скандал навколо ухвалення Податкового кодексу є нічим іншим, як політичними спекуляціями, вважає голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, таку точку зору висловив М.ДОБКІН у програмі «Зворотній зв`язок» на обласному радіо.

На його думку, для того, щоб влада і бізнес вирішили цю проблему, потрібно виключити з переговорів політиків, які, як вважає губернатор, ховаючись за іменами громадських організацій, перетворюють діалог на проголошення ультиматумів.

«Я не сумніваюся в тому, що сьогодні і в Києві на Майдані, і в Харкові на площі Свободи приховано під прапорами громадських організацій присутня політика. Якщо говорити про бажання бізнесу відстояти свої права, я «за». Це діалог суспільства з владою, абсолютно нормальна ситуація, адже якщо влада ухвалила ряд рішень, які потрібно підкоригувати, це треба робити, і тут немає нічого страшного. Це не слабкість влади, це її сила. Але як владі розмовляти зі стіною, яка її не чує?», - заявив М.ДОБКІН.

Він висловив упевненість, що проблема бізнесу буде вирішена. «Є на це воля Президента, голови уряду і всього Кабінету міністрів. Коли в цій справі припинять брати участь політики, проблема буде вирішена протягом одного-двох днів», - вважає М.ДОБКІН.