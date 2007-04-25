У Ющенка підтверджують, що коаліція і опозиція сіли домовлятися про вибори

У Секретаріаті Президента розпочалися політичні консультації між представниками парламентської опозиції та коаліції, Кабінету міністрів і Секретаріату Президента щодо проведення дострокових виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед початком своєї робочої поїздки до Київської області закликав учасників зустрічі досягти домовленостей щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, один з учасників коаліції, що побажав залишитися неназваним, розповів кореспонденту УНІАН, що зустріч проходить в Будинку з химерами на вулиці Банковій.

За словами учасника зустрічі, переговори проходять під головуванням першого заступника глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА.

Від опозиції на зустрічі присутні лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, один з керівників БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, депутат від БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ, депутат від «Нашої України» Микола ОНІЩУК, лідер партії “Реформи і порядок” Віктор ПИНЗЕНИК, депутат 4-го скликання Іван ПЛЮЩ.

Від коаліції на зустрічі присутні лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, лідер парламентської більшості, голова фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, депутат з фракції СПУ Сергій МАТВІЄНКОВ та керівник Головного юридичного управління ВР Михайло ТЕПЛЮК.