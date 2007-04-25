Представники коаліції та опозиції заперлися на своєму

Представники коаліції та опозиції не досягли конкретних домовленостей під час консультацій щодо виходу із політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення консультацій повідомив лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, консультації, що відбулися, стали робочою зустріччю, під час якої було намагання опрацювати спільний підхід до виходу з кризи.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що обидві фракції об’єднаної опозиції - БЮТ і «Наша Україна» - виступили з єдиною позицією, яка полягає у тому, що всі сторони конфлікту мають визнати необхідність проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

«Після того, як буде згода по цій позиції, може відбутися розмова по інших найбільш важливих питаннях сьогодення», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За словами лідера «Нашої України», усі посилання уряду та коаліції на те, що виходом із кризи може стати рішення Конституційного Суду щодо указу Президента про розпуск ВР, «є недостатніми».

За його словами, на думку представників опозиції, «будь-яке рішення Конституційного Суду не розв’яже масштабної політичної кризи, оскільки КС не уповноважений вирішувати усі найбільш ключові проблеми країни».

Найбільш прийнятним виходом із ситуації, за словами В.КИРИЛЕНКА, є проведення дострокових виборів. «І лише український народ може розв’язати всі ці проблеми», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що обидві політичні опозиційні сили не відступляться від своєї точки зору, оскільки іншого шляху на сьогодні для України не має.

Він не виключив, що продовження консультацій щодо виходу з політичної кризи може відбутися уже сьогодні.

При цьому він висловив думку, що консультації мають проходити у відкритому режимі за участю представників ЗМІ. «Ми не обговорюємо нічого такого, що повинно бути закритим для громадськості», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер «Нашої України» також зазначив, що під час консультацій представники уряду і коаліції наголосили на тому, що вони не збираються міняти своєї позиції щодо неможливості проведення дострокових парламентських виборів.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що під час консультацій не обговорювалося питання щодо можливості перенесення дати виборів. «Поки що жодна інша дата не називається», - сказав він.