Коаліція і опозиція попрощались до 17.00

Представники опозиції, коаліції, уряду та Секретаріату Президента України мають намір сьогодні о 17.00 продовжити політичні консультації щодо виходу із кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА після закінчення першого раунду переговорів. За її словами, під час першого раунду переговорів мова йшла про конкретні питання організації роботи групи, яка має знайти вихід із політичної кризи.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що коаліція та уряд наполягають на тому, аби в основу будь-яких домовленостей була покладена Конституція України і чинне законодавство.

Крім того, за її словами, коаліція вважає, що рішення Конституційного Суду стосовно указу Президента про розпуск Верховної Ради «стане тією відправною точкою, яка дозволить далі рухатися вперед».

При цьому, наголосила Р.БОГАТИРЬОВА, коаліція погоджується, що рішення, яке прийме КС, «може залишити ту чи іншу сторону незадоволеною, або рішення буде таким, що якась політична сила буде його не визнавати». У зв’язку з цим, зазначила вона, для того, щоб рішення КС діяло, необхідно вирішити низку питань, про які говорили і Президент України, і прем’єр-міністр.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що за час перерви між першим і другим раундом переговорів обидві сторони мають визначити той перелік питань, які не викликають розбіжностей, «а далі вже, у наступні дні, можна дійти до деталізації законопроектів по тих питаннях, які викликають розбіжності».

При цьому, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, під час переговорів не йшлося про те, що коаліція заперечує проведення будь-яких дострокових виборів. «Ми говоримо, що це дійсно спосіб швидкого і ефективного розвитку демократії», «але якщо ми не будемо дотримуватися норм Конституції, це призведе фактично до руйнації того законодавства, яке вже існує», - сказала вона.

Координатор парламентської більшості зазначила, що діалог, який сьогодні розпочався, не буде у подальшому легким. При цьому, за її словами, усі сторони домовилися, що на час переговорів необхідно припинити будь-які акції та мітинги на підтримку політичних сил.

Крім того, за її словами, зараз дуже важко спрогнозувати, наскільки тривалим буде переговорний процес. «Але бачу, що сторони налаштовані на діалог», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.