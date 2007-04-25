Богатирьова не заперечує, що може зайняти місце Мороза

Народний депутат України, координатор коаліції національної єдності Раїса Богатирьова обіцяє вже завтра дати відповідь на недавню заяву депутата-«нашоукраїнця» Сергія» Головатого про можливу зміну голови Верховної Ради України. Про це, як передає кореспондент ForUm’у, Богатирьова заявила в інтерв`ю журналістам.

«Зберігатимемо інтригу, але я скажу так: я зараз не коментую це питання, але моя відповідь завтра буде», - зокрема заявила Богатирьова.

Нагадаємо, виступаючи в парламенті депутат-«нашоукраїнець» Сергій Головатий, який всупереч позиції своєї фракції продовжує брати участь у засіданнях парламенту, заявив, що знає, до чого зводиться політичний компроміс між Президентом і прем`єром. «Компроміс зводиться до зміни глави ВРУ на лідера коаліції. Я не втручатимуся в справи коаліції, нехай вона вирішить, може їй краще поміняти лідера коаліції, ніж міняти лідера ВРУ, але це їхня справа», - сказав він.