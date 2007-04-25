Шаповал буде шокований, якщо КС оголосить рішення завтра

Представник Президента України у Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ не може спрогнозувати, коли КС винесе рішення у справі щодо конституційності указу глави держави про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Конституційному Суді після завершення слухання справи у відкритому режимі.

Зокрема, відповідаючи на питання журналістів, яка імовірність того, що завтра КС може винести рішення, В.ШАПОВАЛ сказав: «Я був би шокований. Будь-яке рішення повинно бути, принаймні, пристойним».

На запитання, за яким принципом КС виноситиме рішення, якщо голоси суддів розподіляться 9 проти 9, В.ШАПОВАЛ зауважив, що йому важко сказати, як складеться ситуація. «Голова може ставити на голосування, поки хтось «не зламається»». Водночас таку ситуацію він назвав «патовою».

Крім того, на його думку, 18 суддів КС забагато для прийняття рішення. За словами В.ШАПОВАЛА, у багатьох країнах кількість суддів конституційного суду обмежується 12-15 особами. «Парне число (мається на увазі суддів), провокує розкол голосів», - зазначив він.

На думку В.ШАПОВАЛА, існують недоліки і в організації роботи Конституційного Суду. «Сьогоднішній процес мене ще раз переконав, що з такими великими повноваженнями треба думати, чи пострадянській країні Україні потрібен Конституційний Суд з такими повноваженнями», - сказав він.