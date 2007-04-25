Ющенко висунув Януковичу 15 вимог (список)

Консультації між Віктором Ющенком та Віктором Януковича відбуваються майже щоденно, інколи на них присутні посли США та Німеччини.

Вимоги Ющенка довгий час були невідомі ані політикам двох таборів, ані широкій громадськості.

За інформацією Української правди, на самому початку пропозиції Ющенка не були зафіксовані письмово – він їх просто надиктував на зустрічі з Януковичем, той їх записав, і так вони з вуст в уста передавалися в колах, наближених до президента і прем’єр-міністра.

Як розповів заступник лідера фракції Партії регіонів Василь Хара, список Ющенка містить 15 пунктів і виглядає так:

1. Визнати указ президента Ющенка про розпуск парламенту.

2. Скасувати наступні після указу рішення Верховної Ради.

3. Погодитися з проведенням дострокових виборів. Водночас президент готовий перенести їх дату.

4. Внести зміни в закон про вибори народних депутатів в частині дострокових виборів. Президент може погодитися з нормою про відкриті списки кандидатів у депутати.

5. Внести зміни до закону про бюджет в частині фінансування виборів.

6. Президент, а не коаліція отримує право пропонувати кандидатуру прем’єр-міністра з подальшим затвердження його Верховною Радою.

7. Ухвалити закон про президента з підсиленими повноваженнями голови держави.

8. Прийняти нову редакцію закону про Кабінет міністрів із урахуванням пропозицій президента.

9. Ухвалити закон про опозицію.

10. Узаконити імперативний мандат, що б унеможливило формування коаліції за рахунок депутатів з опозиції.

11. Ухвалити у новій редакції закон про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.

12. Законодавчо закріпити Універсал національної єдності.

13. Звільнити чинного генпрокурора, призначити кандидатуру, запропоновану Віктором Ющенком. Президент вимагає подальшого закріплення в Конституції норми про те, що він має право самостійно звільняти генерального прокурора.

14. Призначити головою Служби безпеки України кандидатуру, внесену президентом України.

15. Розблокувати роботу Центрвиборчкому. Президент згоден з вимогою Віктора Януковича переглянути склад ЦВК, щоб свої квоти отримали всі сили, представлені у парламенті.