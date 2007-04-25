Януковичу зараз не вигідно “здавати” Мороза?

Прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ абсолютно не вигідно “здавати” голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА за нинішніх умов, вважає експерт Київського центру політичних досліджень та конфліктології Антон ФИНЬКО.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи вчорашню заяву народного депутата Сергій ГОЛОВАТОГО, що одним із головних пунктів переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ є можливість переобрання голови ВР.

На думку експерта, це означало б розвал коаліції і втрату В.ЯНУКОВИЧЕМ своїх позицій. За словами А.ФИНЬКА, сприймати на даному етапі запевнення про можливість широкої коаліції було б дивно, і В.ЯНУКОВИЧ ніяк не є “дурною і наївною людиною”.

У свою чергу директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ висловив думку, що на сьогодні існує такий великий рівень недовіри між політиками, що “важко уявити, щоб такі прагматичні люди, як Ринат АХМЕТОВ, Віктор ЯНУКОВИЧ, щоб, маючи в руках синицю, віддали перевагу створенню ще колись в майбутньому коаліції з “Нашою Україною”.

Експерт підкреслив, що неможливо собі уявити “союз ЯНУКОВИЧА з КИРИЛЕНКОМ”. Разом з тим, за його словами, в принципі це можливо в майбутньому, після зміни керівництва “Нашої України”, наприклад, на Віталія ГАЙДУКА, але це досить далека та й негарантована нічим перспектива.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ переконаний, що за таких умов реалізувати сценарій із звільнення О.МОРОЗА з посади голови Верховної Ради України є неможливим. Він припустив, що просто в політикумі і суспільстві є очікування, “що хтось когось кине під час цих домовленостей”.