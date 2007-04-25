Матір Сюзанни Станік охороняють два міліціонери

Під під`їздом будинку Оксани Антошко, матері Сюзанни Станік, судді-доповідача у справі про конституційність президентського указу про розпуск парламенту, чергують двоє озброєних міліціонерів у формі патрульно-постової служби. Про це повідомляє газета "Сегодня". 74-річна Оксана Теодорівна живе в Львові на другому поверсі п`ятиповерхівки в тихому, престижному районі міста. На парадних дверях – кодовий замок. Квартира Оксани Антошко зовні виглядає цілком звичайною – дерев`яні, не броньовані двері. Міліціонер, що супроводжував кореспондента видання, кілька разів подзвонив в двері (причому дзвінок дуже змахував на наперед обумовлений особливий сигнал). Двері не відкрили. Розмовляти з мешканцями квартири журналістові довелося з коридора. «Нас закрили зовні, а ключика немає. І взагалі, Оксана Теодорівна спить. Вона погано себе почуває, тому бажано її не турбувати», - сказала жінка, що представилася родичкою Оксани Теодорівни. Але імені свого не назвала.