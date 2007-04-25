Партія Зелених України проведе акцію до роковин ЧАЕС

26 квітня о 20:00 Партія Зелених України проведе акцію до роковин Чорнобильської трагедії.

В рамках акції Партія Зелених України на Михайлівській площі у Києві викладе великий знак "Атомної небезпеки" із запалених свічок, як знак загрози життю людей від використання атомної енергетики.

Потім "Жива зелена стрічка", символізуючи повноцінне життя, пройде із запаленими свічками від Михайлівської площі через вулиці Трьохсвятительську та Хрещатик знову до Михайлівської площі.

Після завершення "зеленого" маршу відбудеться символічне гасіння палаючого знаку "Атомної небезпеки" учасниками "живої зеленої стрічки".

Головна мета акції ПЗУ та екологічних організацій - виступ проти «Енергетичної стратегія України до 2030 р.», яка передбачає будівництво 20 атомних електростанцій на тих технологічних засадах, що і Чорнобильська АЕС, та наміру “Енергоатому” будувати на базі ЧАЕС сховища для відпрацьованого ядерного палива.