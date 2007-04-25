Єврокомісія хоче бачити Україну привілейованим партнером ЄС

Європейська комісія хоче бачити Україну привілейованим партнером Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА.

“У рамках переговорів щодо ново посиленої угоди Єврокомісія має намір продовжити посилювати відносини з Україно, яка має стати привілейованим партнером ЄС”, - сказав він, виступаючи під час заслуховування Європарламентом позицій Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації в Україні.

В.ШПІДЛА зазначив, що з моменту Помаранчевої революції Україна та ЄС значно наблизилися, а політика сусідства має значний успіх в Україні, інтенсифікується політичний діалог, а Єврокомісія навіть збільшила фінансування програм в Україні у рамках фінансових інструментів Європейської політики сусідства.

Комісар ЄС також зазначив, що комісія прагне укласти нову угоду, яка підкреслить важливість України для Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, з 5 березня 2007 року Україна та ЄС ведуть переговори про нову посилену угоду, яка має замінити чинну угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року.