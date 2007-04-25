Єврокомісія хоче бачити Україну привілейованим партнером ЄС
Шпідла виступив на засіданні Європарламенту
Європейська комісія хоче бачити Україну привілейованим партнером Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА.
“У рамках переговорів щодо ново посиленої угоди Єврокомісія має намір продовжити посилювати відносини з Україно, яка має стати привілейованим партнером ЄС”, - сказав він, виступаючи під час заслуховування Європарламентом позицій Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації в Україні.
В.ШПІДЛА зазначив, що з моменту Помаранчевої революції Україна та ЄС значно наблизилися, а політика сусідства має значний успіх в Україні, інтенсифікується політичний діалог, а Єврокомісія навіть збільшила фінансування програм в Україні у рамках фінансових інструментів Європейської політики сусідства.
Комісар ЄС також зазначив, що комісія прагне укласти нову угоду, яка підкреслить важливість України для Євросоюзу.
Як повідомляв УНІАН, з 5 березня 2007 року Україна та ЄС ведуть переговори про нову посилену угоду, яка має замінити чинну угоду про партнерство та співробітництво, дія якої завершується на початку 2008 року.