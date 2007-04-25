Мороз думає, що кризу врегулюють за тиждень-півтора

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сподівається, що протягом тижня-півтора політичну кризу в нашій державі буде врегульовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Пятрасом ВАЙТЄКУНАСОМ, що відбулась у рамках дводенного офіційного візиту до Литви.

На прохання міністра О.МОРОЗ поінформував його про поточну політичну ситуацію в Україні, зокрема про засідання робочої групи, яка має напрацювати пропозиції щодо виходу з кризи. При цьому він наголосив, що основою компромісу має стати шанобливе ставлення до висновків Конституційного Суду. «І Президент, і інші суб’єкти дискусії змушені знайти рішення, і воно буде знайдене», зважаючи на неможливість проведення виборів у травні, переконаний голова Верховної Ради. При цьому він підкреслив, що у разі проведення дострокових виборів на майбутнє закладається небезпечний прецедент, коли Президент буде достроково припиняти повноваження парламентів, склад яких його не влаштовуватиме.

Також у ході зустрічі з О.МОРОЗОМ глава зовнішньополітичного відомства Литовської Республіки висловив упевненість, що інтенсифікація міжпарламентського діалогу між Україною та Литвою надасть нового імпульсу розвитку двосторонніх відносин в усіх сферах.

Голова Верховної Ради України повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з прем‘єр-міністром Литовської Республіки Гядімінасом КІРКІЛАСОМ, серед іншого, обговорювалося питання доцільності проведення в Україні конференції, до участі в якій будуть запрошені фахівці з Литви у сфері євроінтеграції.

У контексті обговорення євроінтеграційних і євроатлантичних устремлінь України О.МОРОЗ висловився за необхідність обговорення питання щодо формування нової європейської системи безпеки. Торкаючись співробітництва з НАТО, голова Верховної Ради України наголосив, що він є прихильником виконання всіх угод з Альянсом. Проте, зазначив він, питання вступу до НАТО має бути вирішене виключно шляхом референдуму, що, до речі, записано в Універсалі національної єдності.

Говорячи про вступ до Світової організації торгівлі, О.МОРОЗ нагадав, що парламент на минулій сесії ухвалив більш ніж 20 законів, необхідних для набуття членства у СОТ. «Необхідно врегулювати внутрішньополітичну ситуацію, тому що це може загальмувати процес вступу до цієї впливової організації», - зазначив голова ВР.

Сторони також обговорили питання енергетичної безпеки і зниження залежності від зовнішніх постачальників енергоносіїв. О.МОРОЗ при цьому наголосив на необхідності державної підтримки розвитку відновлювальних джерел енергії.

Під час зустрічі сторони обговорили питання співробітництва у транспортній сфері, зокрема щодо можливості збільшення обсягів перевезень товарів вантажним комбінованим потягом «Вікінг» за маршрутом Іллічівськ-Клайпеда.