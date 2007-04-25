Рада ЄС: Ющенко з Януковичем мають домовитися

Рада Європейського Союзу переконана, що яким би не було рішення Конституційного Суду, Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ мають знайти політичний консенсус для довготривалої стабільності.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі, виступаючи із заявою від імені Ради ЄС, її представник Гюнтер ГЛОЗЕР.

«Звичайно, Конституційний Суд має прийняти рішення, але для тривалої стабільності у країні Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр Віктор ЯНУКОВИЧ мають знайти політичне рішення», - сказав він.

Представник Ради ЄС зазначив, що Верховний представник ЄС з питань спільної, зовнішньої та безпекової політки Хав`єр СОЛАНА від самого початку політичної кризи уважно стежить за її розвитком і підтримує контакти з усіма основними політичними силами України.

Він також висловив сподівання на те, що політична криза в Україні буде вирішена мирним і демократичним шляхом.