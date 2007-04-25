Голова Верховного суду не хоче лишатися у складі РНБО

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО подав Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ заяву про виведення його зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, своє рішення В.ОНОПЕНКО обгрунтовує тим, що перебування голови Верховного Суду у складі Ради національної безпеки і оборони не відповідає її правовому статусу, визначеному статтею 107 Конституції України, згідно з якою РНБО утворюється при Президентові України для координації і контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Це рішення також обумовлюється необхідністю забезпечення реалізації конституційного принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Водночас В.ОНОПЕНКО наголошує, що в межах визначених законом повноважень і надалі докладатиме максимум зусиль для утвердження в Україні справедливого правосуддя, створення ефективної та доступної для людей судової системи з метою забезпечення надійного захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина як основних об’єктів національної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2006 року пленум Верховного Суду України затвердив на посаді голови ВСУ В.ОНОПЕНКА.

12 лютого 2007 року Президент своїм Указом увів В.ОНОПЕНКА до складу РНБО.