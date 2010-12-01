У Києві до рук «молодої команди» прилипло майже 400 мільйонів

Діяльність Київської міської державної адміністрації у період 2008-2010 років призвела до втрат матеріальних і фінансових ресурсів міста на суму в 392 млн. грн.

Як пише «Дзеркало тижня»,про це повідомили виданню в Головному контрольно-ревізійному управлінні України у відповідь на запит.

«Загалом контрольними заходами встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на 392 млн. грн.», - зазначено у листі за підписом заступника голови відомства Дениса КРАСНІКОВА.

При тому рішення, які приймались міською радою стосовно комунального майна, земельних ділянок, надання пільг зі сплати податків, зборів та інше, не дозволили залучити до бюджету понад 3,8 млрд. грн., повідомило ГоловКРУ.

«Зокрема, внаслідок продажу (відчуження) за рішеннями Київської міської ради нежитлових приміщень комунальної власності за цінами, заниженими в порівнянні з ринковими, втрачено фінансових ресурсів у сумі понад 235 млн. грн.», - зазначено у листі.

За інформацією ГоловКРУ, на умовах, невигідних для територіальної громади Києва, продано частку Київської міської ради у статутних фондах ряду суб`єктів підприємницької діяльності.

«Наприклад: належні Київській міській раді прості іменні акції, вартість яких еквівалентна вартості внесених у 2000 році до статутного фонду З AT «Гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр» основних засобів та права користування земельною ділянкою в Києві загальною площею 5,39 га, продано за 2,02 мільйони гривень, однак реальна вартість лише земельної ділянки становить 107,9 мільйона гривень», - повідомило відомство.