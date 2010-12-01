У ХДС переконані, що справи неповнолітніх мають слухати спецсуди

В Україні розглядом правопорушень, скоєних неповнолітніми, мають займатися спеціальні юристи та судді, які поставлять на перше місце перевиховання дитини, а не покарання за злочин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентської групи "Право вибору", таку точку зору висловила народний депутат, член Колегії партії Християнсько-Демократичний союз Катерина ЛУК’ЯНОВА сьогодні в Києві під час круглого столу щодо запобігання і профілактики насильства проти жінок і дітей.

«У підлітковому віці діти можуть накоїти багато дурниць. Головне завдання - не допустити, щоб вони дійсно перетворилися на злочинців. Можна відправити дитину у колонію, проте невідомо, чи не вийде з неї ще більший злочинець. Тому правопорушеннями, скоєними неповнолітніми, мають займатися окремі ювенальні суди», - сказала вона.

Водночас К.ЛУК’ЯНОВА зазначила, що ювенальна система, яка діє у західних демократіях, має багато мінусів, які необхідно врахувати, запроваджуючи її в Україні. «Ювенальна система покликана посилити права дитини. При цьому це може набути безглуздих форм. Наприклад, коли дитина може подати в суд на батьків за те, що вони не пустили її в кіно», - заявляє депутат. Саме тому, переконана К.ЛУК’ЯНОВА, «треба провести чітку межу між реальним захистом прав дитини та вседозволеністю».