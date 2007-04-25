Зранку Генсек Ради Європи завітає до Тимошенко та Кириленка

Завтра о 10.15 відбудеться зустріч лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ. Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, зустріч відбудеться в офісі БЮТ за адресою: вул.Турівська, 13. Заплановано підхід до преси

Об 11.30 в офісі партії “Наша Україна” (вул. Спаська, 37) відбудеться зустріч голови партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА з Генеральним секретарем Ради Європи. Після зустрічі очікується підхід до преси, повідомили УНІАН у прес-службі партії "Наша Україна".

Як повідомляв УНІАН, 25-26 квітня Т.ДЕВІС відвідує Україну на запрошення Президента Віктора ЮЩЕНКА.