Яценюк на два дні поїхав до Відня

09:35, 26 квітня 2007
Політика
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Програма візиту

ЯценюкМіністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув з одноденним робочим візитом до Відня.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, програмою візиту міністра передбачені зустрічі з міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Урсулою ПЛАССНІК та Генеральним секретарем ОБСЄ Марком-Перріном де БРІШАМБО.

А.ЯЦЕНЮК візьме участь у черговому засіданні Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Крім того, у ході візиту до Австрії запланований виступ міністра закордонних справ України перед слухачами Віденської дипломатичної академії.

 

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