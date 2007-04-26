Яценюк на два дні поїхав до Відня

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув з одноденним робочим візитом до Відня.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, програмою візиту міністра передбачені зустрічі з міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Урсулою ПЛАССНІК та Генеральним секретарем ОБСЄ Марком-Перріном де БРІШАМБО.

А.ЯЦЕНЮК візьме участь у черговому засіданні Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Крім того, у ході візиту до Австрії запланований виступ міністра закордонних справ України перед слухачами Віденської дипломатичної академії.