Мороз розраховує на легку руку чужого президента

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ сподівається, що Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС може приїхати в Україну і допомогти у вирішенні політичного конфлікту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це О.МОРОЗ сказав у четвер журналістам після зустрічі з В.АДАМКУСОМ (голова ВР перебуває у Литві з офіційним візитом).

О.МОРОЗ сказав: «Якщо виникне потреба, я розраховую на «легку руку» Президента, оскільки він її має, щоб він приїхав в Україну і допоміг звести сторони, які за якихось причин не можуть домовитися. Досвід у нього великий, я думаю, що це було би корисно».

За словами голови Верховної Ради України, спілкування з В.АДАМКУСОМ, «який, мабуть, найбільше зробив для організації відносин між Литвою та Україною», ще раз переконало у тому, що перспективи наших взаємин хороші, у тому числі для вирішення проблем, що існують в Україні.

О.МОРОЗ пояснив, що Президент Литви «висловлює позицію Європи, яка зводиться до того, що в основі має бути Конституція, правові рішення, у тому числі рішення Конституційного Суду, демократичні засади».

Президент Литви в інтерв‘ю журналістам подякував голові Верховної Ради за можливість відвідати Україну з офіційним візитом, оскільки, за його словами, це дозволяє ще більше зміцнити відносини між нашими народами і країнами. «Це підтверджує те, що ми хочемо бачити Україну міцною, демократичною державою, що опирається на волю самих людей. Нашим найщирішим бажанням є те, щоб усі проблеми вирішувались на основі Конституції та на правовій основі», - зазначив В.АДАМКУС.

Він висловив переконання, що український народ «має силу і волю, щоб вирішити усі проблеми своїми силами».