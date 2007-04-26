Міліція перекрила всі підходи до Конституційного Суду
10:30, 26 квітня 2007Політика
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Перегородили навіть дороги
Близько 3 тисяч прихильників опозиції і 3 тисяч прихильників коаліції проводять мітинг біля будинку Конституційного Суду в Києві.
Опозиціонери тримають у руках прапори Блоку Юлії Тимошенко, партії "Народний Союз Наша Україна" і партії "Реформи і порядок". Прихильники коаліції тримають прапори Партії регіонів і державні прапори.
Співробітники міліції охороняють всі входи в КС і не допускають учасники мітингу до будинку. Міліція також перегородила вулиці, на яких стоять учасники мітингу, для проїзду транспорту. Вони також охороняють найближчі двори.
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